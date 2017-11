Bei XING gibt es eine neue Ambassador-Community zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Bild: Xing AG

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) lebt genauso wie andere Branchen vom Netzwerken. Besonders in einer wachsenden Branche ist es unabdingbar sich auszutauschen, von bestehenden Erfahrungen zu profitieren und Wissen zu bündeln. Aus diesem Grund wurde die XING Ambassador-Community für die BGM-Branche ins Leben gerufen.

Die XING Ambassadoren sind offizielle Botschafter in Regionen und Branchen. Sie sind bestens vernetzt und zugleich Top-Experten für berufliches Networking mit XING – und damit persönliche Ansprechpartner und Multiplikatoren: Als Veranstalter von XING Ambassador Events und Moderatoren der XING Ambassador Communities sorgen sie offline wie online für wertvolle Geschäftskontakte und einen effektiven Wissenstransfer!

Betriebliches Gesundheitsmanagement - XING Ambassador Community

Um den Netzwerkgedanken im Betrieblichen Gesundheitsmanagement zu professionalisieren, hat Jurek Mähler, Berater für BGM, im Rahmen des Ambassador-Programms der XING SE eine XING Ambassador-Community ins Leben gerufen. Diese BGM-Community dient dazu, Erfahrungen auszutauschen, Wissen zu bündeln und fachspezifische Diskussionen zu führen.

Professioneller Austausch zum BGM - Online und Offline

Dazu gibt es die Möglichkeit sich in den verschiedenen Foren der Online-Gruppe zu informieren und fachrelevante Beiträge zu veröffentlichen, um so zu Diskussionen anzuregen. Darüber hinaus können sich die Gruppenmitglieder auf Netzwerkveranstaltungen mit anderen Gruppenmitgliedern austauschen, interessante Gesichter persönlich kennenlernen und so ihr Netzwerk ausbauen – immer im Kontext des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Ein Blick in die Zukunft

In näherer Zukunft sind Netzwerktreffen im Rahmen von bestehenden Messen sowie Expertendialoge geplant, um diverse Themen genauer zu betrachten. Bei Interesse oder Fragen dürfen Sie sich direkt beim Moderator der Gruppe Jurek Mähler melden. Zudem werden weitere Kooperationspartner gesucht, die Online, aber auch im Rahmen von Netzwerkveranstaltungen mitwirken können. So werden unter anderem regelmäßig die Haufe News in der XING-Gruppe seit Gründung der Community im Juli 2017 veröffentlicht.

Die BGM-Community freut sich über Zuwachs! Schauen Sie doch in der Gruppe oder auf einer Veranstaltung vorbei! Weitere Informationen finden Sie hier.