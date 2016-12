18.09.2014 | SelbstWert – TeamWert – UnternehmensWert

Michael Schurr, Autor und Herausgeber des Haufe Arbeitsschutz Office

Welche Rolle es spielt, sich selbst wertzuschätzen, und wie Arbeits- und Lebensqualität zusammenhängen, erfahren Sie beim Online-Vortrag von Michael Schurr, Autor und Herausgeber des Haufe Arbeitsschutz Office und Experte für Lebensqualität und Burnout-Prävention.

Wer bedauert am Ende seines Lebens, dass er nicht mehr Zeit im Büro verbracht hat? Niemand. Vermisst wird das, woran es mangelte. Bisher nehmen viele Menschen in Kauf, in Beruf und Freizeit gelebt zu werden statt zu leben. Zu oft wurde aus „ich will” ein „aber erst muss ich”.

Lebens- und Arbeitsqualität bedingen sich gegenseitig

Ein hoher Preis für einen vermeintlichen Erfolg, wenn selbst die scheinbar Erfolgreichen unzufrieden sind, weil sie nicht das gemacht haben, was sie eigentlich tun wollten.

Der Vortrag erklärt,