Aus solcher Stress lässt sich vermeiden: Handy aus lassen im Urlaub

Hier noch kurz eine Mail, da noch ein schnelles Telefonat - bei vielen Arbeitnehmern verschwimmen Arbeits- und Ruhephasen immer mehr. Die dringend notwendigen Ruhezeiten werden zerstückelt.

Laut einer Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes wird von fast jedem dritten Mitarbeiter oft oder sehr häufig erwartet, außerhalb der Arbeitszeiten per E-Mail oder Telefon erreichbar zu sein. Das stresst und da hilft nur eins: Die Trennung zwischen Arbeit und Ruhezeiten muss „glasklaren Regeln“ unterliegen.

Arbeitsschutz Aktuell greift das Problem auf

Dieses sowie weitere Themen zum Überbegriff „Psychische Belastungen“ finden im diesjährigen Treffpunkt Arbeitsschutz anlässlich der Arbeitsschutz Aktuell in Augsburg am 16. - 18.10.2012 sehr starke Beachtung. Die Partner des traditionellen Sonderbereichs in Halle 1 des Augsburger Messegeländes bieten nicht nur aktuelle Statistiken sondern auch umfassende Beratung.

Partner des Treffpunkt Arbeitsschutzes

Partner sind die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, die Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BASI) e.V., die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), sowie die Landesämter für Arbeitsschutz. Das Herz des Treffpunkts bildet als ideeller Träger und informelle Anlaufstelle die Fachvereinigung Arbeitssicherheit (FASI) e.V..

