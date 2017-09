22% der Deutschen leiden nach einer neuen Studie unter Leisure Sickness - werden im Urlaub ständig krank. Bild: MEV-Verlag, Germany

Wer am Wochenende oder im Urlaub ständig krank wird, leidet an der „Freizeitkrankheit“, auch Leisure Sickness genannt. Und das sind in Deutschland immerhin 22 % der Beschäftigten.

Bei der ersten deutschen Studie zur Leisure Sickness, für die über 2.000 Personen befragt wurden, kam dieses überraschend hohe Ergebnis heraus. Bei einer 15 Jahre älteren Studie aus Holland waren es deutlich weniger. Dass sich die Zahl der Betroffenen erhöht hat, könnte an den veränderten Arbeitsbedingungen liegen, wie weitere Studienergebnisse von Prof. Dr. Möller von der Internationale Hochschule Bad Honnef Bonn (IUBH) zeigen.

Ein Problem ist es, wenn die Arbeit nie zu enden scheint

Wer unter Leisure Sickness leidet, kann schlecht abschalten und beschäftigt sich auch in der Freizeit gedanklich mit der Arbeit. Außerdem erledigt der Betroffene oft Aufgaben, die in der regulären Arbeitszeit nicht fertig geworden sind, in unbezahlten Überstunden.

Schlechter Schlaf und ständige Erreichbarkeit zehren an den Kräften

Personen, die in ihrer Freizeit immer wieder krank werden, neigen dazu, so die Studie, ständig beruflich erreichbar zu sein. Außerdem klagen sie häufiger über schlechten und unruhigen Schlaf.

So können Sie vorbeugen, damit Sie in der Freizeit nicht so schnell krank werden

Ob Führungskräfte, Angestellte, Selbständige oder Freiberufler: Leisure Sickness kann jeden treffen. Wie man gegen die Freizeitkrankheit vorbeugen kann, steht im IUBH Touristik-Radar 2017 zu Leisure Sickness: