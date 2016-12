21.12.2015 | Wissen beruhigt

War die Entscheidung richtig? Ich weiß es nicht. Was nun?

Bild: Veer Inc.

Entscheidungen treffen muss jeder, jeden Tag. Im Beruf fällt es aber leichter eine Entscheidung zu treffen, wenn ausreichend Informationen zur Verfügung stehen. Ohne die fühlt man sich unsicher. Was, wenn die Entscheidung falsch war? Welche Konsequenzen hat das für das Unternehmen und vor allem auch für einen selbst? Eine stressige Situation, unter der viele leiden.

Unsicherheit oder gar Angst schaden auf Dauer der Gesundheit. Wer im Job Entscheidungen treffen muss, weiß, wie belastend das schon einmal sein kann, wenn es schnell gehen muss und man gleichzeitig das Gefühl hat, nicht ausreichend informiert zu sein, um solch eine Entscheidung mit all ihren möglichen Konsequenzen treffen zu können.

Laut einer Umfrage von Epicor Software Corporate kommt dies bei 14 % der Büroangestellten täglich vor.

Uninformiert Entscheidungen zu treffen führt zu unnötig hohem Stress

Laut der Studie verursachen uninformierte Entscheidungen Angst vor Konsequenzen.

50 % der Befragten gaben an, bei uninformierten Entscheidungen unter hohem Stress zu leiden.

39 % fürchten, dass ihre Reputation geschädigt würde,

33 % erwarten, dass dadurch ihre Ergebnisleistung gemindert werden könnte und

16 % befürchten sogar, dass sie deshalb ihre Arbeitsstelle verlieren könnten.

Stress zieht negative Konsequenzen nach sich

Die Folgen von Stress wirken sich jedoch nicht nur auf den Einzelnen sondern auch auf das gesamte Unternehmen aus. Laut Studie zählen zu den Konsequenzen:

32 % Umsatzverlust,

27 % schlechtere Geschäftsergebnisse sowie

11 % Krankmeldungen.

Stressprävention durch Wissensmanagement

Um den Angestellten ausreichend Informationen für ihre Entscheidungen zu Verfügung zu stellen, können Unternehmen auf geeignete Wissensmanagement-Plattformen zurückgreifen.

Die Haufe Suite verbindet das Wissen Ihres Unternehmens mit dem wertvollen Fachwissen von Haufe und bildet so die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen.

Das Arbeiten im Team und über Projekte hinweg wird durch Möglichkeiten, wie etwa der gemeinsamen Dokumentenbearbeitung leichter. Die Haufe Suite unterstützt Sie in Ihren HR- und Unternehmensprozessen und wird so zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Ihr Unternehmen.