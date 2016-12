Durch ihr niedriges Maß an Empathie sind Psychopathen die idealen Sanierer und Turnaround-Manager, die mit hohem Selbstbewusstsein das Ruder in der Firma herumreißen können. Doch neigen Sie dazu, hohe Risiken einzugehen und für die Konsequenzen keine Verantwortung übernehmen zu wollen. Durch ihre Impulsivität kommt es je nach Tagesform immer wieder zu Ausbrüchen von Aggression gegenüber Mitarbeitern und Kollegen. Und sie zeigen die Tendenz, Menschen in ihrer Umgebung manipulieren zu können.

