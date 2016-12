03.09.2012 | Psychische Erkrankungen

Psychische Erkrankungen nehmen zu.

Psychische Erkrankungen nehmen deutlich zu. Gleichzeitig steigen dadurch die Arbeitsunfähigkeitstage und die Krankheitskosten. Eine genaue Aufschlüsselung etwa nach Geschlecht, Alter und Diagnosen bietet der Bundesverband der Betriebskrankenkassen in seinem BKK Faktenspiegel.

Die hohe Zahl an Depressionen ist kein typisch deutsches. Psychische Erkrankungen sind ein wachsendes Problem in ganz Europa. Wie häufig in Deutschland eine psychische Diagnose allerdings gestellt wird, hängt unter anderem davon ab, wo die betroffene Person lebt. Regionale Unterschiede gibt es vor allem zwischen Ost- und Westdeutschland.

Die wichtigsten Fakten zu psychischen Erkrankungen im Überblick