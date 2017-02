17.02.2017 | Online-Seminar

Prof. Dr. Georg Abel

In vielen Unternehmen besteht der Arbeitsalltag hauptsächlich aus langem Sitzen. Dabei läuft das Essen oftmals nur so nebenher - sei es durch die Süßigkeitenschale im Besprechungsraum oder die Tafel Schokolade in der Schreibtischschublade. Dabei können gesunde Lebensmittel nicht nur schmecken, sondern als echtes ,,Brainfood" wirken.

Unausgewogene, unkontrollierte Nahrungsaufnahme sowie der Mangel an Bewegung können nicht nur schnell zum Abfall der Leistungs-und Konzentrationsfähigkeit führen, sondern weiterhin auch die Arbeitsqualität sowie /-effektivität beeinträchtigen.

Langfristig drohen neben einem schlechten Allgemeinbefinden außerdem auch Übergewicht und andere gesundheitliche Störungen, die schließlich zu längeren Arbeitsausfällen führen können.

Online-Seminar: Leistungsstark im Büro – durch die Auswahl der richtigen Lebensmittel und Getränke

Anhand von praktischen Beispielen für den Berufsalltag stellt das Seminar dar,

welche Lebensmittel und Getränke die Leistungsfähigkeit fördern und darüber hinaus gesund halten,

welche Lebensmittel nicht nur schmecken, sondern als echtes ,,Brainfood" wirken,

welche Snacks am Arbeitsplatz sinnvoll sind und welche dort eher nicht hingehören,

und mit welchen Praxistipps Sie direkt im Unternehmen starten können.

Termin: 23. Februar 2017 um 10:00 Uhr, Dauer ca. 45 Minuten.