07.02.2017 | Nanopartikel

Gefahr der Emissionen aus Laserdruckern und -kopierern wird immer noch unterschätzt

Bild: Haufe Online Redaktion

Laserdrucker emittieren ungefiltert Milliarden Feinstaubpartikel. Das hat Folgen für die Gesundheit und zwar keine guten. Über 150 Studien aus aller Welt bestätigen die schädigenden Wirkungen der Emissionen.

Im August 2016 wies die Bundesregierung darauf hin, dass ultrafeine Schadstoffemissionen aus Laserdruckern lebensgefährliche Erkrankungen, wie Entzündungen der Atemwege, Thrombosen und Lungenkrebs, verursachen können. Die Bundestagsfraktion der Grünen hat nun in ihrem Antrag „Innenraumluft sauber halten – Partikelfreisetzungen aus Laserdrucken beenden“ die Umsetzung von zwingend notwendigen Schutzmaßnahmen gefordert.

Laserdrucker und Kopierer - eine der größten Belastungsquellen in Innenräumen

Laserdrucker und Kopierer sind mit rund 1 Mrd. Geräte weltweit eine der größten Belastungsquellen für Feinstäube und ultrafeine Partikel in Innenräumen. Die EU-Grenzwerte schützen aber bisher nur die Außenluft. Und die Grenzwerte beziehen sich nur auf Feinstäube, nicht aber auf die ultrafeinen Stäube und Nanopartikel, die in Büros auftreten. Für die Innenraumluft gibt es bisher keinen gesetzlichen Schutz.

Nanopartikel aus Laserdruckern: Schädigende Effekte auch bei gesunden Menschen

Studien u. a. des Harvard Center for Nanotechnology and Nanotoxicology und des Instituts für Umweltmedizin (IUK) in Freiburg, in Zusammenarbeit mit nano-Control, belegen schädigende Effekte auch bei gesunden Menschen. Durch die Innenraumverschmutzung kann es zu

Entzündungen,

zellschädigendem oxidativen Stress,

allergischen Reaktionen und

DNA-Schäden kommen.

Außerdem gibt es Hinweise auf Demenz.

Emissionen aus Laserdruckern verhindern - umsatteln auf Tinte

Moderne Tintendrucker sind

genauso leistungsstark oder sogar schneller als Tonerdrucker,

emissionsarm und

schonen die Gesundheit.

Auch Filter für Laserdrucker können Emissionen deutlich reduzieren.