Leitfaden für Betriebsräte: „Aktiv werden für Energieeffizienz“

05.12.2011 | Sicherheit

Unternehmen, die beim Thema Reduktion des Energieverbrauchs aktiv ihre Mitarbeiter mit einbeziehen, können davon deutlich profitieren und gleichzeitig oft die Situation ihrer Beschäftigten verbessern. Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) hat einen Leitfaden vorgelegt, der zeigt, wie sich Betriebsräte und Beschäftigte einbringen können, wenn es darum geht, ihr Unternehmen energieeffizienter zu machen.

In einer Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung untersuchten die Experten anhand der drei Branchen Chemieindustrie, Maschinenbau und Transport & Logistik, wie Energieeffizienz in der Praxis auf die Beschäftigungssituation von Unternehmen wirkt. Werden Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz erfolgreich umgesetzt, nützt das dem Unternehmen in der Regel mehrfach: Kosten können reduziert, Wettbewerbsfähigkeit erhalten und die Beschäftigung gesichert werden.



Kosten reduzieren, wettbewerbsfähig bleiben, die Umwelt schonen

„Energieeffizienz ist eine Schlüsselfrage für die zukünftige Energieversorgung“, so IÖW-Energieexpertin Julika Weiß. „Mit knapp einem Drittel des Energieverbrauchs in Deutschland kommt Unternehmen hier eine zentrale Rolle zu.“

Schätzungen der Bundesregierung zufolge könnte die Industrie durch effizientere Energienutzung jedes Jahr zehn Milliarden Euro sparen. Weiß: „Substanziell Energie zu sparen, ist eine ökonomische und ökologische Herausforderung, zu der es für die Wirtschaft keine Alternativen gibt.

Energie einsparen durch Mitarbeiterbeteiligung

Dabei ist Energieeffizienz in Unternehmen nicht nur ein Thema für Ingenieurinnen oder Manager. Der Leitfaden zeigt Möglichkeiten auf, mit welchen Maßnahmen Betriebsräte und Beschäftigte in Unternehmen aktiv werden können, etwa durch

Betriebsvereinbarungen,

Weiterbildung oder

der Mitarbeit an einer „Unternehmensstrategie Energieeffizienz“.

Es wird gezeigt, wo Potenziale für mehr Energieeffizienz in Unternehmen liegen und welche Maßnahmen erfolgversprechend sind.

Ein Serviceteil gibt einen Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, sowie Kontakte und weitere Informationsmöglichkeiten.

Der Leitfaden „Aktiv werden für Energieeffizienz – Ein Leitfaden für Betriebsräte und Beschäftigte“ steht zum Download unter www.ioew.de.