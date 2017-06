19.06.2017 | Ergonomie

Bei Arbeiten in der Leitstelle eines Verkehrsbetriebs muss der Arbeitsplatz gut organsiert und ergonomisch gestaltet sein.

Bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) arbeiten 54 Mitarbeiter in der Leitstelle. Sie sind an 365 Tagen in drei Schichten rund um die Uhr für einen planmäßigen Ablauf des Fahrbetriebes im Einsatz. Da muss der Arbeitsplatz vor den riesigen Monitorwänden gut organsiert und ergonomisch gestaltet sein.

Mit moderner Technik wird von der zentralen Leitstelle aus der gesamte U- und Stadt-Bahn-Bereich von Köln überwacht und gesteuert. Von hier werden die Fahrstromversorgung und die Haltestelleneinrichtungen kontrolliert. Die Arbeitsplätze dafür sind in drei Reihen angeordnet. An jedem Platz stehen 6 bis max. 7 Monitore. Wie in einen Kino hängen an der Frontwand außerdem riesige Displays. Links leuchten alle Linien grün. Ein Zeichen, dass die Stromversorgung im Liniennetz funktioniert. Rechts ist ebenfalls Grün die vorherrschende Farbe. Dazu leuchtet Gelb und vor allem Rot auf. Dadurch wird die Bewegung der Stadtbahnen sichtbar. In der Mitte hängen 9 Monitore mit Live-Bildern von Haltestellen in Köln.

Im Berufsverkehr nehmen die Verzögerungen zu

Die meisten Stunden passiert nichts Außergewöhnliches. Während des Berufsverkehrs nehmen die Verzögerungen zu, doch das ist Alltag. Die Mitarbeiter stellen dann die Hinweise für die Textbänder an den Haltestellen ein. Für die meisten Situationen gibt es Standardformulierungen.

An Karneval sind die Mitarbeiter voll gefordert

Die Leitstellenmitarbeiter sind die „Feuerwehr“ der KVB. Über Funk sind die Leitstellenmitarbeiter mit allen Bahnen, Bussen und Servicefahrzeugen verbunden. Bei Störungen oder Unfällen sind sie gefordert. Das ist jedes Jahr vor allem an einem Tag: Weiberfastnacht, Karneval. Das ist der chaotischste Tag in Köln.

Die Arbeitsplätze sind ergonomisch gestaltet

Wer so lange vor dem Bildschirm sitzt, braucht einen optimal ausgestatteten Arbeitsplatz. In der KVB-Leitstelle gehören dazu u. a.

höhenverstellbare Tische,

individuell einstellbare, bequeme Stühle mit Armlehnen,

eine individuell einstellbare Grundbeleuchtung mit Tageslichtqualität, die sich von 100 – 500 Lux stufenlos regeln lässt,

individuelle Arbeitsplatzleuchten an der Decke, die stufenlos von 100 – 500 Lux regelbar und so angeordnet sind, dass der Nachbarplatz nicht davon gestört wird.

Schwarzer Hintergrund statt Sonnenbrille

Bei der großen Leinwand fällt eine Abweichung von ergonomischen Vorgaben auf. Der Monitorhintergrund ist nicht weiß, sondern schwarz. Der Grund: Die riesige weiße Fläche wäre so hell, dass die Mitarbeiter Sonnenbrillen tragen müssten.

Pausen werden am Arbeitsplatz gemacht

Bei der Pausenregelung setzt das Management auf eine vermeintliche Win-Win-Lösung. Die gesetzlich vorgeschriebenen 30 Minuten Pause machen die Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Dafür können sie in den Momenten, in denen es ruhig ist, auch einmal privat in einem Buch lesen und abspannen. Ob diese Regelung allerdings wirklich ein Gewinn für die Mitarbeiter ist?

Weiterer Optimierungsbedarf ist sichtbar

Auffällig ist, dass die Mitarbeiter, die an diesem Tag die Spätschicht besetzen, zum großen Teil übergewichtig sind. Außerdem stehen an vielen Arbeitsplätzen große Cola-Flaschen und auch Dosen mit Energy Drinks sind zu sehen.

