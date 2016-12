16.04.2013 | Personal Süd und Corporate Health Convention

Wie sieht das Büro der Zukunft aus?

Bild: Haufe Online Redaktion

Am 23.-24. April 2013 findet in Stuttgart die Personal Süd in Verbindung mit der Corporate Health Convention statt. Die ersten 100, die sich per Mail melden, erhalten einen kostenlosen Eintritt.

"Tun statt lassen" lautet das Motto der Workshop-Reihe "Gute Büroarbeit", die die ISG integrative Systemergonomie und Gesundheitsmanagement e.V. gemeinsam mit dem Deutschen Netzwerk Büro (dnb) und der Haufe Gruppe auf der Corporate Health Convention vorstellen. Die Workshops sind so konzipiert, dass die Teilnehmer nicht nur zuhören, sondern sogleich mit der Umsetzung beginnen und sich unter Anleitung mit dem Haufe Arbeitsschutz Office Schritt für Schritt konkrete Verbesserungen in ihrem Unternehmen erarbeiten.

Auf dem Stand der ISG e.V. interessante Aspekte zu den Themen Systemergonomie im Büro

Auf der Sitzstill!?-Test-Fläche B13 geht es um dynamisches Sitzen: Mehr als nur wackeln - dynamische Sitzkonzepte im Vergleich

Sitz-Steh- und Lichtlösungen im Büro finden Sie auf unserer Standfläche C03: Der Wechsel macht's! Finden Sie heraus, wie Sie mit Sitz-Stehlösungen und blendfreien, energiesparenden Leuchten leistungsfördernder und produktiver arbeiten können.

Täglich ab 16 Uhr diskutieren im Workshop-Bereich Experten mit Ihnen folgende Themen

Dienstag: Lebensprinzip Bewegung: Der Wechsel macht's - mehr Produktivität durch Sitz-Steh- und Steh-Sitzdynamik

Mittwoch: Sitzen ist mehr als nur Wackeln - dynamische Sitzkonzepte

Ergonomie rechnet sich

Wie Sie systemergonomisch Schnittstellen zu Nahtstellen machen, wird Ihnen auf den Ständen der ISG integrative Systemergonomie und Gesundheit e.V. gerne erklärt und belegt, dass sich "Ergonomie zum Nachrüsten" rechnet.

Interesse an einer kostenlosen Eintrittskarte? So geht's

Senden Sie uns Ihre Postanschrift an arbeitsschutz@haufe.de mit dem Betreff "Corporate Health Convention: Eintrittskarten für Kurzentschlossene". Einsendeschluss ist der 19. April 2013.

Teilnahmebedingungen

Alle Teilnehmer müssen volljährig sein, eine Auszahlung des Gewinns und der Rechtsweg sind ausgeschlossen. Mitarbeiter der Haufe Mediengruppe sowie des Messeveranstalters sowie verbundener Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Wir nutzen Ihre Daten nur für die Verlosung. Bitte beachten Sie, dass nur die ersten 100 Maileingänge berücksichtigt werden können. Die Karten erhalten die Gewinner vor Ort. Eine entsprechende Information wird am 22.4. per Mail verschickt.