09.10.2014 | Burnoutprävention für Führungskräfte

Richtiges Zeitmanagement hilft bei Burnoutprävention

Bild: Getty Images, Inc.

Organisieren Sie Ihren Tag nach Prioritäten. Fangen Sie mit dem Wichtigsten an. Das müssen nicht unbedingt berufliche "To-Dos" sein.

Beginnen Sie im Büro nicht mit dem Lesen von Emails und versuchen Sie nicht zuerst die vielen “Kleinigkeiten” in den Griff zu bekommen, weil sonst wieder zu wenig Zeit für das wirklich Wichtige übrig ist und unnötiger Stress entsteht.

Das richtige Zeitmanagement im Sinne von professioneller Zeitplanung

Für eine erfolgreiche Burnoutprävention empfiehlt es sich, die eigene Zeit gut zu planen und die richtigen Prioritäten zu setzen, d. h. ausreichend Pufferzeiten, Bündelung von ähnlichen Aktivitäten, erfolgreiche Delegation etc.

Geben Sie beruflichen Dingen nicht unbedingt den Vorrang

Wer sportliche Betätigung, Freunde treffen oder "Zeit für sich selbst haben" der Arbeit immer hinten anstellt, geht gesundheitliche Risiken ein, wie z. B. psychosomatische Symptome oder ein Erschöpfungssyndrom.

Für diejenigen, die Arbeit mit nach Hause nehmen, ist Zeitmanagement besonders wichtig

Führungskräfte, die regelmäßig Arbeit aus dem Büro am Wochenende mit nach Hause nehmen „müssen“, wirken zunehmend bedrückt, wenn sie einen Konflikt mit der Familie erwarten.

Treffen Sie eine Entscheidung.: Wenn Sie zu Hause arbeiten möchten, dann klären Sie das so bald wie möglich mit der Familie bzw. Ihrem Partner und legen Sie eine realistische Zeitspanne und eine Uhrzeit fest.

So bedrückt Sie die noch zu erledigende Arbeit weniger, als wenn Sie diese vor sich herschieben und im Hinterkopf haben.

Halten Sie sich einen Tag in der Woche komplett arbeitsfrei

Wichtig ist, sich einen Tag in der Woche komplett freizuhalten, an dem keinerlei Büroarbeiten zu Hause erledigt werden. Nur so finden Sie Abstand von der "Geschäftigkeit".

Burnoutprävention für Führungskräfte

Das Buch "Burnoutprävention für Führungskräfte" unterstützt Sie dabei, Strategien zur Burnoutprävention und für ein funktionierendes Gesundheitsmanagement in Ihrem Unternehmen zu entwickeln. Der Autor Dr. Michael Spreiter gibt Tipps zur persönlichen Gesundheitsvorsorge und zur gesundheitsbewussten Mitarbeiterführung.