29.04.2014 | Corporate Health Convention 2014

Gesundes Sitzen will gelernt sein.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

"Just do it" lautet das Motto der Workflow-Workshops "Gute Büroarbeit" auf der Corporate Health Convention am 20. Mai 2014 in Stuttgart.

Die Workshops parallel zum Messegeschehen und der Ausstellung der ISG "Arbeitswelt 2020 - heute das Morgen gesund gestalten" sind so konzipiert, dass die Teilnehmer nicht nur zuhören, sondern sogleich mit der Umsetzung im eigenen Unternehmen beginnen. Damit können theoretische Lösungen im praktischen Kontext ausprobiert werden.

Praktische Anleitung für gesunde Büroarbeit

Nach dem Workflow-Prinzip erarbeiten die Workshop-Teilnehmer unter praktischer Anleitung Schritt für Schritt konkrete Verbesserungen in ihren Unternehmen. Folgende Workshops sind zu folgenden Themenbereichen geplant:

10.00 - 12.00 Uhr: Dynamisches Sitzen - neue Sitzkonzepte gezielt im Betrieb einführen

11.00 - 13.00 Uhr: Sitz-Steh-Dynamik - Nur benutzen bringt Nutzen: welche Konzepte mehr Bewegung ins Büro bringen

12.00 - 14.00 Uhr: Mitarbeiterorientierte Gefährdungsbeurteilung - wie Sie Mitarbeiter an Gefährdungsbeurteilung und Arbeitsplatzgestaltung beteiligen

13.00 - 15.00 Uhr: Chancen und Risiken von Open-Space-Konzepten bei der Büroplanung

14.00 - 16.00 Uhr: Fit und gesund am Bildschirm - mit WEB-Training zu mehr Bildschirmkompetenz der Mitarbeiter

Auch nach Abschluss der Workshops werden Sie nicht allein gelassen: Jeder Teilnehmer bekommt im Anschluss an den Workshop einen 3-monatigen kostenfreien Zugang zum Online-Produkt Haufe Arbeitsschutz Office, dem umfassenden Informationssystem zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Darin finden Sie u. a. die interaktive Unterweisung "Fit und gesund am Bildschirm".