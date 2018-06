Die BGM Expertenlounge war das erste Event der XING Ambassador Community – Betriebliches Gesundheitsmanagement. Bild: spring Messe Management GmbH

Die noch junge XING Ambassador Community – Betriebliches Gesundheitsmanagement hat in Zusammenarbeit mit dem Messe- und Konferenzveranstalter spring Messe Management erfolgreich die ersten Events durchgeführt.

Auf der Corporate Health Convention in Stuttgart und der Zukunft Personal Nord in Hamburg riefen XING Ambassador Jurek Mähler und Co-Moderator Arne Dahlke die BGM Expertenlounge ins Leben.

BGM Expertenlounge fördert Austausch und gibt Impulse

Die BGM Expertenlounge greift die Idee der gesamten XING Ambassador Community – Betriebliches Gesundheitsmanagement auf: Sie möchte aktiv den Austausch in der Branche fördern und Platz für offenen und ehrlichen Gedankenaustausch bieten, um die aktuellen Herausforderungen anzugehen, zu lösen und dem Thema BGM neue Impulse zu geben. So konnten die Besucher in der BGM Expertenlounge spannende Vorträge von verschiedenen Referenten anhören, an interaktiven Diskussionsrunden teilnehmen, Gespräche mit den Experten führen oder einfach Netzwerken. Immer unter dem Grundgedanken „Überzeuge mit Inhalten, nicht mit Vertrieb!“.

Als Experten wirkten unter anderem mit: Adam Pietzka, Betrieblicher Gesundheitsmanager bei Hellmann Worldwide Logistics, Dr. Anja Aldenhoff, Director Global Health Management bei Infineon Technologies, Kerstin Metzler Gesundheitsmanagerin von Böhringer Ingelheim und Nadine Hoffmann, Manager Health Management bei Coca-Cola European Partners Deutschland.

BGM Expertenlounge findet positive Resonanz

Die BGM Expertenlounge hat gezeigt, dass die Branche großen Bedarf an neuen Formaten hat, bei denen Inhalte und Austausch in den Mittelpunkt gestellt werden und auch offen über Herausforderungen im BGM gesprochen werden kann. Die Idee der XING Ambassador Community – Betriebliches Gesundheitsmanagement, aktiv den Austausch zwischen Experten und Themeninteressierten zu fördern sowie eine Plattform zu bieten, um Erfahrungen zu teilen und Wissen zu bündeln, scheint einen Nerv der Branche zu treffen.

Aus diesem Grund wird das Format auch auf weiteren Fachmessen in Zusammenarbeit mit spring Messe Management angeboten. Die nächste Gelegenheit für BGM-Praktiker und Themeninteressierte bietet sich im September: In der BGM-Expertenlounge auf der Zukunft Personal Europe in Köln können sie vom 11. – 13. September 2018 erneut zusammenkommen, um sich über die neuesten Trends und Herausforderungen auszutauschen.

XING-Gruppe bietet mehr!

Die BGM-Community freut sich darüber hinaus über Zuwachs! Schauen Sie doch in der Gruppe oder auf einer Veranstaltung vorbei! Weitere Informationen finden Sie hier.

Bei Interesse oder Fragen zur Community dürfen Sie sich direkt beim Moderator der Gruppe Jurek Mähler melden.