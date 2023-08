(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. November 2012 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten die §§ 5 bis 7, § 9 Abs. 3, § 17 Abs. 8, § 44 Abs. 5 Sätze 1 und 2 und die §§ 82 und 84 am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) 1Die Niedersächsische Bauordnung in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBI. S. 89), zuletzt geändert durch § 13 des Gesetzes vom 10. November 2011 (Nds. GVBI. S. 415), tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2012 außer Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten die §§ 7 bis 13 und 16 der Niedersächsischen Bauordnung in der in Satz 1 genannten Fassung zu dem in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkt außer Kraft.