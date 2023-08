Wartezeit eine während einer Dienstreise anfallende Zeit ohne Dienstleistung zwischen a) dem Ende der Anreise und dem Beginn der dienstlichen Tätigkeit, b) dem Ende der dienstlichen Tätigkeit an einem Tag und dem Beginn der dienstlichen Tätigkeit an einem anderen Tag, c) dem Ende der dienstlichen Tätigkeit und dem Beginn der Abreise.