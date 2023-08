(1) An das Abwasser aus den in Teil A Abs. 1 aufgeführten Herstellungsbereichen 2 und 5 bis 10 werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer folgende Anforderungen gestellt:

Herstellungsbereiche 2 5 6 7 8 9 10 Qualifizierte Stichprobe oder 2-Stunden-Mischprobe mg/l Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 100 50 40 200 200 300 300 Abfiltrierbare Stoffe 30 – 20 – – – – Eisen 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 Kohlenwasserstoffe, gesamt – – 5,0 10 10 10 5,0 Nitritstickstoff (NO2-N) – – – – 5,0 5,0 – Phosphor, gesamt – – – – 2,0 2,0 2,0 Fluorid, gelöst – – – – 30 30 – Giftigkeit gegenüber Fischeiern (GEi) 6 2 2 2 6 6 6

(2) Bei der Roheisenerzeugung mit Einblasen von Kohle und bei der Herstellung von Gießereiroheisen bei überwiegendem Einsatz von eisenhaltigen Sekundärrohstoffen gilt für den CSB ein Wert von 200 mg/l.

(3) Für den Herstellungsbereich 10 gilt die Anforderung für Phosphor, gesamt, nur bei Oberflächenveredlung mit integrierter Phosphatierung.

(4) Die Anforderungen an die Kohlenwasserstoffe, gesamt, beziehen sich auf die Stichprobe.