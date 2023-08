Spülwasser In Betrieben mit einem Film- und Papierdurchsatz von über 3.000 m² je Jahr dürfen bei der Einleitung von Spülwasser in Abhängigkeit von der Betriebsgröße folgende Frachtwerte für Silber nicht überschritten werden: Film- und Papierdurchsatz in m2 je Jahr Silber-Fracht mg/m2 mehr als 3.000 bis 30.000 - Schwarz/Weiß- und Röntgenfotografie 50 - Farbfotografie 70 mehr als 30.000 30