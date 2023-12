Die Markierung der Sprengstoffe nach Nummer 1 muß durch Beimischung eines der in der Tabelle in der Spalte "Markierungsstoff" aufgeführten Markierungsstoffe während der Herstellung des Sprengstoffs erfolgen. Der Markierungsstoff muß homogen im fertigen Sprengstoff mindestens in der in Spalte "Mindestkonzentration" der Tabelle angegebenen Konzentration in diesem enthalten sein. Für die Markierung im Geltungsbereich des Gesetzes hergestellter Sprengstoffe ist ausschließlich der Stoff DMNB zugelassen. Markierungsstoff Mindestkonzentration Ethylenglykoldinitrat (EGDN) 0,2 Gew.-% 2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (DMNB) 1 Gew.-% p-Nitrotoluol (p-MNT) 0,5 Gew.-% o-Nitrotoluol (o-MNT) 0,5 Gew.-% Jeder Sprengstoff nach Nummer 1, der einen der genannten Markierungsstoffe in der erforderlichen Mindestkonzentration oder darüber enthält, wird als markiert im Sinne von Nummer 1 bezeichnet.